Torna il Villaggio di Natale a Bari | sei manifestazioni d' interesse per il bando del Comune

Sei manifestazioni d'interesse sono pervenute agli uffici del Comune di Bari a seguito dell'indagine di mercato per l’acquisizione di disponibilità a partecipare alla procedura negoziata finalizzata alla definizione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di allestimento e di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

