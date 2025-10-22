Torna il Ragazzi MedFest | gli eventi in calendario
Dal 25 ottobre al 19 dicembre 2025, Reggio Calabria torna ad ospitare il Ragazzi MedFest, la IX edizione del Festival Mediterraneo dei Ragazzi e delle Ragazze promosso da SpazioTeatro con la direzione artistica di Gaetano Tramontana. Anche quest’anno il festival propone un viaggio nel teatro come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
