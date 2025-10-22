Torna il patrimonio alla Reggia di Caserta | nuove opere e restituzioni in mostra

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 22 ottobre al 24 novembre, la Reggia di Caserta ospita la mostra “ Tutto torna! Nuove acquisizioni e restituzioni alle collezioni della Reggia di Caserta ”, un’esposizione che arricchisce il patrimonio del Museo del Ministero della Cultura e che trova spazio nelle retrostanze della Sala del Trono degli Appartamenti reali. Curata da Tiziana Maffei e Valeria Di Fratta, l’iniziativa racconta il ritorno a casa di opere d’arte, oggetti d’arredo e sculture appartenenti alla Reggia ma temporaneamente custoditi in altre sedi culturali. Un processo che, come sottolineato dalla direzione del Museo, “risponde alla logica di ridare coerenza narrativa e integrità storica al patrimonio del Complesso vanvitelliano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

