Torna il FalcoLudens Cinque appuntamenti per giocare e divertirsi tutti assieme Si inizia con il Muder Party

FALCONARA MARITTIMA – Torna il FalcoLudens e con un nuovo format. La kermesse di gioco di Falconara Marittima, organizzata dall’associazione Arthur Conan Doyle, si terrà al Centro Pergoli. In totale saranno cinque gli appuntamenti, tutti gratuiti.Il primo, sabato 25 ottobre alle 21, è un “Murder. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

