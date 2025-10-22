Torna ad Abu Dhabi il Change The World Emirates | ospiti Tardelli e Cagnotto
Negli Emirati più di 1000 giovani si confronteranno sul tema principale di questa edizione, l'energia rinnovabile. L'ex tuffatrice e il campione del mondo all'evento per rappresentare i valori dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il gruppo torna a casa con una meritata medaglia d'argento The group returns home with a well-deserved silver medal ESI 2025 Abu Dhabi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Abu Dhabi:|Biabiany torna in gruppo - Dopo una prima fase di riscaldamento e allungamento muscolare, la squadra ha svolto una serie di ... Lo riporta calciomercato.com
Ferrari, Shwartzman torna in pista: sarà ai test post-season di Abu Dhabi - La Ferrari, così come gli altri team di Formula 1, si dimostra sempre attenta ai giovani piloti che un giorno potrebbero entrare a far parte del Mondiale. Riporta tuttosport.com
Abu Dhabi Ascent shares concerns, solutions and hope on climate change - Proposed concrete solutions overshadowed the concerns on devastating weather events and similar disasters caused by climate change at the first day of Abu Dhabi Ascent, a two- Secondo zawya.com