Torino scoperto distretto di sigarette illegali | Prodotti 35 milioni di pacchetti contraffatti lavoratori ridotti in schiavitù – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque fabbriche vere e proprie e due magazzini, sequestrati da carabinieri e guardia di finanza a nord di Torino e nei comuni di Caselle Torinese e Venaria Reale. Servivano a produrre ciascuna circa 48mila sigarette al giorno, usando tabacco lavorato fuori dall’Ue. I militari hanno arrestato 8 persone, accusate anche di riduzione in schiavitù e sfruttamento del lavoro. I lavoratori delle fabbriche di contrabbando erano tenuti rinchiusi nei capannoni, costretti a turni massacranti senza alcuna tutela. Gli arrestati sono di origine ucraina, romena e moldava, e sfruttavano altri connazionali est europei come operai. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

