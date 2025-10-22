Torino finanza e carabinieri sequestrano 250 tonnellate tabacchi

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stabilimenti erano mimetizzati in aree industriali, forniti di linee produttive con costosi macchinari, apparati e strumenti tecnologici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torino finanza e carabinieri sequestrano 250 tonnellate tabacchi

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, finanza e carabinieri sequestrano 250 tonnellate tabacchi

Argomenti simili trattati di recente

torino finanza carabinieri sequestranoFinanza e Carabinieri sequestrano 250 tonnellate di tabacchi - La Guarda di finanza e i Carabinieri dei comandi provinciali di Torino, coordinati dalla Procura, hanno scoperto e sequestrato cinque siti di produzione e due di stoccaggio di sigarette di contrabband ... Da msn.com

Torino, finanza e carabinieri sequestrano 250 tonnellate tabacchi - La guardia di finanza e i carabinieri dei comandi provinciali di Torino, coordinati dalla Procura, hanno scoperto e sequestrato cinque siti di produzione e due di stoccaggio di sigarette di contrabban ... Segnala msn.com

torino finanza carabinieri sequestranoTorino, sequestrano un minore per un debito di droga: arrestati due uomini al Parco Sempione - Il ragazzo era stato trattenuto contro la sua volontà per due giorni. Si legge su giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Finanza Carabinieri Sequestrano