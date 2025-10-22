Torino finanza e carabinieri sequestrano 250 tonnellate di tabacchi

Gli stabilimenti erano mimetizzati in aree industriali, forniti di linee produttive con costosi macchinari, apparati e strumenti tecnologici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

torino finanza carabinieri sequestranoTorino, scoperta maxi fabbrica di sigarette di contrabbando. Avrebbe prodotto 35 milioni di pacchetti (per 140 milioni di euro evasi). Otto arresti - In cinque siti di produzione e due di stoccaggio di sigarette di contrabbando nel Torinese trovate oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato extra Ue ... Da torino.corriere.it

