Torino detenuto obeso muore in carcere | aperto fascicolo
Il detenuto pesava 265 chilogrammi ed era stato al centro di una serie di trasferimenti tra istituti penitenziari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
È morto il 20 ottobre nel carcere di Torino Francesco De Leo, 51 anni, di Brindisi, detenuto obeso e diabetico che negli ultimi mesi è stato trasferito tra diversi istituti del Nord Italia per la difficoltà di trovare una cella idonea alle sue condizioni. L'uomo (che dove - facebook.com Vai su Facebook
È morto in cella nel carcere di Torino Francesco De Leo, detenuto obeso di 260 kg: il suo legale parla di “dramma dell’indifferenza” e di “vittima di diaspora carceraria” - X Vai su X
Francesco De Leo, detenuto obeso muore a Torino. «Non c’era sistemazione idonea» - È morto nel carcere torinese Lorusso e Cutugno Francesco De Leo, un detenuto 51enne originario di Brindisi, pugliese di 51 anni che pesava circa 265 chili. ilmattino.it scrive
Muore in carcere detenuto obeso, aperto a Torino fascicolo - La procura di Torino ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte del detenuto di 50 anni affetto da una grave obesità, deceduto nei giorni scorsi nel carcere Lorusso e ... Scrive msn.com
Detenuto obeso di 265kg muore in carcere, il fratello: "Stava male e senza cure" - Aperte le indagini per la morte di un detenuto obeso di 265kg, Francesco De Leo, nel carcere di Torino dopo aver vissuto per mesi in ospedale ... Segnala internapoli.it