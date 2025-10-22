Topi al Nautico Gioeni Trabia gli studenti li filmano | derattizzazione e un giorno di chiusura
Come in Ratatouille, anche a Palermo i topi sognavano un banchetto. Ma se nel film hanno fatto festa in un ristorante parigino, a Palermo si sono accontentati del banchetto e di alcuni locali di una scuola. I roditori hanno fatto visita ieri mattina (21 ottobre) all'istituto nautico Gioeni Trabia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
