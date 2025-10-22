Tonfo Napoli in Champions e nervosismo Conte | la richiesta di alcuni tifosi del Napoli a De Laurentiis

Dailynews24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambiente azzurro è ormai in ebollizione. Dopo la clamorosa sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in Champions League, il popolo del Napoli è letteralmente insorto contro la squadra e, soprattutto, contro Antonio Conte, ritenuto principale responsabile del tracollo tecnico e mentale vissuto dalla formazione partenopea. Sui social, la rabbia è esplosa in modo fragoroso: . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tonfo napoli champions nervosismoChampions: colpo Inter, crollo Napoli - A Eindhoven partenopei avanti con Mc- Da rainews.it

tonfo napoli champions nervosismoNapoli, che tonfo in Olanda! Il Psv vince 6-2 - Figuraccia degli azzurri passati in vantaggio con McTominay (suo anche il secondo gol) ma poi rimontati e dominati dagli avversari. Riporta rainews.it

Champions: Napoli in 10 per più di un'ora perde col City - 0), ma non sfigura perché è costretto a giocare oltre un tempo e mezzo in inferiorità numerica a seguito ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tonfo Napoli Champions Nervosismo