Tonali Newcastle aria di rinnovo! Ecco le novità dall’Inghilterra | tutti gli aggiornamenti sul centrocampista ex Milan

Tonali rinnova con il Newcastle: dall’Inghilterra arrivano conferme sul futuro del centrocampista seguito anche dalla Juve Un sogno che svanisce, una porta che si chiude. Il ritorno di Sandro Tonali in Serie A, e con esso le speranze della Juventus di vestirlo di bianconero, si allontanano bruscamente: dall’Inghilterra arriva la notizia del rinnovo del centrocampista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Importanti novità sul futuro di #Tonali Come riportato da Fabrizio Romano, l'allenatore del #Newcastle ha confermato la volontà di rinnovare il contratto al centrocampista accostato alla #Juve
CALCIO Tonali rinnova con il Newcastle fino al 2029 con opzione per il 2030 - PREMIER LEAGUE Il centrocampista di Sant’Angelo era stato avvicinato alla Juventus, invece ha optato per prolungare la sua avventura Oltremanica ... Segnala ilcittadino.it