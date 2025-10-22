Tonali Juve nonostante il rinnovo col Newcastle i bianconeri restano alla finestra A gennaio non partirà ma a giugno… Lo scenario

Tonali Juve, i bianconeri restano alla finestra in vista della sessione estiva: gli aggiornamenti sul centrocampista. Un rinnovo che non chiude le porte, un addio solo rimandato. La notizia del prolungamento di contratto di Sandro Tonali con il Newcastle (fino al 2029) sembrava aver spento i sogni del mercato Juventus, ma l’esperto Matteo Moretto ha rimescolato le carte. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha spiegato perché, nonostante la firma, la pista per un ritorno in Italia a giugno resta viva e i bianconeri sono in prima fila. Moretto ha innanzitutto escluso categoricamente un movimento nella finestra invernale, ma ha tenuto apertissimo lo scenario per l’estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

