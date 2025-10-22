Il ritorno in Serie A di Sandro Tonali è sempre stato il sogno nel cassetto di molti italiani. Dopo l’esplosione con la maglia del Milan, il centrocampista azzurro ha accettato la corte del Newcastle e si è trasferito in Inghilterra. Il suo inserimento nel calcio inglese ha visto un primo momento complesso, caratterizzato dallo stop per i fatti legati alle scommesse sportive che sono costate al centrocampista una squalifica piuttosto lunga. Tornato in campo, Tonali ha ripreso in mano il proprio destino ed è salito in cattedra anche con la maglia dei Magpies. In Inghilterra rimane uno degli osservati speciali della propria squadra, così come in Nazionale dove ricopre un ruolo strategico in mediana. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Tonali, il ritorno in Serie A finisce nel dimenticatoio: arriva l’annuncio