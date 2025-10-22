Tomori | Rinnovo con il Milan? E’ un grande club finche non dicono ‘basta’ resto qua
Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori ha parlato del rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Fikayo Tomori conferma la notizia esclusiva sul possibile rinnovo di contratto con il Milan. "Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono 'Adesso basta', io resto qua, ho una casa qua”, a Sport - X Vai su X
? RINASCITA TOMORI! Il difensore è indispensabile per Allegri: ha trovato il suo ruolo perfetto e ora arrivano i numeri da top. ? IDEA RINNOVO: Tomori e Milan in trattativa per prolungare la scadenza. Allegri ha dato il suo parere positivo! #Tomori #Milan - facebook.com Vai su Facebook
Tomori: "Rinnovo? Finché non mi dicono 'Ora basta', io resto qua" - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset. Secondo milannews.it
Milan, apertura totale per la firma: “Ci penserò”, l’annuncio - Il rossonero, in un'intervista, ha confermato la volontà di un rinnovo di contratto: ecco le sue parole e l'apertura totale per la firma ... Segnala milanlive.it
Tomori: "Per tutti è una seconda vita quest'anno. Scudetto? Potrei farmi biondo. Sul rinnovo..." - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset. Segnala milannews.it