Tomori | Ora in spogliatoio ho un ruolo sento la responsabilità

Intervistato dai microfoni di MilanTV, Fikayo Tomori è stato protagonista di una lunga chiacchierata: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tomori: “Ora in spogliatoio ho un ruolo, sento la responsabilità”

IL RINNOVO È UNA POSSIBILITÀ CONCRETA ? Fikayo Tomori si è guadagnato sul campo e nello spogliatoio la stima piena della dirigenza rossonera. Il difensore inglese è oggi uno dei veri senatori del gruppo, sempre presente, disponibile con i - X Vai su X

"A 16 anni convocammo Camarda per l'U18 per un'amichevole contro la prima squadra. Era marcato da Tomori e segnò subito. Maldini chiese di spegnere le telecamere di Milan Channel: Camarda non era ancora sotto contratto e non voleva che club stranier - facebook.com Vai su Facebook

Tomori Milan, trattativa in corso: il difensore rossonero è al centro del nuovo progetto rossonero del tecnico Allegri - Tomori Milan, il difensore rossonero non si tocca: il tecnico Massimiliano Allegri lo blinda, il Diavolo prepara il rinnovo “Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Secondo calcionews24.com

Tomori: "Per tutti è una seconda vita quest'anno. Scudetto? Potrei farmi biondo. Sul rinnovo..." - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset. Si legge su milannews.it

Primavera, Colombo: "Il Milan è una grande famiglia. Gabbia e Tomori mi hanno dato tanti consigli quando mi sono allenato con loro" - Da 9 anni nel settore giovanile rossonero, il difensore del Milan Primavera Federico Colombo si è raccontato ai microfoni di Milan TV: "Devo dire che questi 9 anni sono passati ... Da milannews.it