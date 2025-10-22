Tomori Juve si chiude definitivamente questa pista? L’ultimo annuncio del difensore del Milan gela i bianconeri | cosa ha detto

Tomori Juve, la pista si chiude definitivamente: il difensore conferma la volontà di restare al Milan e apre al rinnovo, spegnendo le voci di mercato. Un messaggio chiaro, una dichiarazione d’amore che spegne ogni residua speranza. Fikayo Tomori giura fedeltà al Milan e chiude definitivamente la porta a ogni possibile trasferimento futuro, compreso quello al mercato Juve, club che in passato aveva mostrato un forte interesse per lui. Intervistato da SportMediaset, il difensore inglese ha confermato la sua volontà di proseguire la sua avventura in rossonero, aprendo di fatto al rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tomori Juve, si chiude definitivamente questa pista? L’ultimo annuncio del difensore del Milan gela i bianconeri: cosa ha detto

Calciomercato Juve, l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? È sempre più probabile il rinnovo con la rivale di Serie A: ecco cosa sta succedendo - Il Milan ha deciso di accelerare e di fare del rinnovo di Fikayo Tomori una priorità assoluta ... Da msn.com

Tomori Juve, ci sono margini di reinserimento del club bianconero? Cosa filtra sul difensore del Milan: il punto sul suo futuro - Tomori Juve, le sirene di mercato sono spente: dopo il no ai bianconeri nelle scorse sessioni, l’inglese giura fedeltà al Milan e tratta il prolungamento Un corteggiamento concreto, un tentativo impor ... Si legge su juventusnews24.com

Milan: problemi in difesa con la Juve, Tomori in dubbio - Qualche problema in difesa per il Milan di Massimiliano Allegri per la partita contro la Juventus a Torino. Come scrive corrieredellosport.it