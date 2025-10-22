tommaso paradiso annuncia il nuovo progetto discografico ed un concerto a napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Tommaso Paradiso annuncia Casa Paradiso, il nuovo progetto discografico del cantautore romano, in uscita il 28 novembre per Columbia RecordsSony Music Italy. Anticipato da un trailer cinematografico ed emozionale che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e release date, l’annuncio ufficiale del disco e della tracklist arriva a poche settimane dall’uscita del primo singolo estratto Lasciamene un po’ – tra i brani più trasmessi del momento – e dall’annuncio del tour nei palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

