Tommaso Paradiso annuncia il nuovo disco Casa Paradiso in uscita il 28 novembre
TOMMASO PARADISO ANNUNCIA “ Casa Paradiso ” IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO IN USCITA VENERDÌ 28 NOVEMBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN FORMATO FISICO GIÀ DISPONIBILE IN PREORDER Tommaso Paradiso annuncia “ Casa Paradiso ”, il nuovo attesissimo progetto discografico del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. Anticipato da un trailer cinematografico ed emozionale che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e release date, l’annuncio ufficiale del disco e della tracklist arriva a poche settimane dall’uscita del primo singolo estratto “ Lasciamene un po’ ” – ai vertici delle classifiche radio, tra i brani più trasmessi del momento – e dall’annuncio del tour nei palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Tommaso Paradiso torna con un nuovo album. “Casa Paradiso”, fuori il 28 novembre per Sony Music, anticipato da un video narrato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Un ritorno alle origini, tra vita e malinconia. Leggi su All Music Italia. - X Vai su X
Tommaso Paradiso annuncia il nuovo album: il trailer con Caressa è da brividi - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso Paradiso annuncia Casa Paradiso - Tommaso Paradiso annuncia Casa Paradiso, il nuovo progetto discografico del cantautore romano, in uscita il 28 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Segnala ansa.it
MUSICA - Tommaso Paradiso annuncia il nuovo disco "Casa Paradiso", il 30 aprile in concerto al Palapartenope di Napoli - Tommaso Paradiso annuncia “Casa Paradiso”, il nuovo attesissimo progetto discografico del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fi ... napolimagazine.com scrive
Tommaso Paradiso: il nuovo disco è “Casa Paradiso” - Tommaso Paradiso svela il nuovo album: "Casa Paradiso" uscirà a novembre in digitale e in diversi formati fisici: le info e la tracklist. Segnala spettakolo.it