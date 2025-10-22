Tommaso Paradiso annuncia il nuovo disco Casa Paradiso in uscita il 28 novembre

TOMMASO PARADISO ANNUNCIACasa Paradiso ” IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO IN USCITA VENERDÌ 28 NOVEMBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN FORMATO FISICO GIÀ  DISPONIBILE IN PREORDER   Tommaso Paradiso annuncia  “ Casa Paradiso ”, il  nuovo attesissimo progetto discografico  del cantautore romano,  in uscita venerdì 28 novembre 2025   su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici  per Columbia RecordsSony Music Italy, già  disponibile in preorder. Anticipato da un  trailer cinematografico ed emozionale  che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e  release date, l’annuncio ufficiale del disco e della tracklist   arriva a poche settimane dall’uscita del  primo singolo estratto   “ Lasciamene un po’ ”  – ai vertici delle classifiche radio, tra i brani più trasmessi del momento – e dall’annuncio del  tour nei palasport  che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

