TOMMASO PARADISO ANNUNCIA “ Casa Paradiso ” IL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO IN USCITA VENERDÌ 28 NOVEMBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN FORMATO FISICO GIÀ DISPONIBILE IN PREORDER Tommaso Paradiso annuncia “ Casa Paradiso ”, il nuovo attesissimo progetto discografico del cantautore romano, in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia RecordsSony Music Italy, già disponibile in preorder. Anticipato da un trailer cinematografico ed emozionale che con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi ne ha svelato titolo e release date, l’annuncio ufficiale del disco e della tracklist arriva a poche settimane dall’uscita del primo singolo estratto “ Lasciamene un po’ ” – ai vertici delle classifiche radio, tra i brani più trasmessi del momento – e dall’annuncio del tour nei palasport che nella primavera del 2026 toccherà tutta Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tommaso Paradiso annuncia il nuovo disco “Casa Paradiso” in uscita il 28 novembre