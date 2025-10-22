Togliete a Sinner tutte le onoreficenze l’attacco del Codacons dopo il no alla Coppa Davis | i titoli a rischio

Continua la polemica intorno alla scelta di Jannik Sinner, cha ha deciso di non giocare le finali di Coppa Davis, in programma a Bologna il prossimo novembre. Si tratta di un torneo per nazionali, a cui il tennista trentino ha preferito rinunciare per prepararsi meglio alla nuova stagione. Dopo le critiche arrivate su X da Bruno Vespa — che ha chiesto ironicamente perché un italiano dovrebbe tifare Sinner — anche il Codacons attacca l’atleta con un comunicato: « Uno schiaffo all’Italia, agli italiani e a milioni di tifosi appassionati di tennis». A parlare in sua difesa sono stati, fra gli altri, anche il portiere campione del mondo Dino Zoff, in un’intervista a Un giorno da Pecora e il leader della lega Matteo Salvini: «Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano». 🔗 Leggi su Open.online

