Todd Kerns in concerto a Cervia | chiusura italiana del Grazie Mauro Acoustic Tour 2025

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cervia si prepara ad accogliere una delle voci più riconoscibili del rock contemporaneo: sabato 8 novembre Todd “Dammit” Kerns sarà sul palco del Full Moon per l’ultima tappa italiana del suo “Grazie, Mauro Acoustic Tour 2025”.Dopo le date del 6 novembre a Roma (Killjoy) e del 7 novembre a Pisa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

