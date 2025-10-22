Tlc problemi sulla rete internet in varie città in Italia

Roma, 22 ott. (askanews) – Diffusi problemi sulla rete Internet fissa questa mattina segnalate dagli utenti di diversi gestori in Italia. Le difficoltà sono iniziate attorno alle 10 e coinvolgono la maggior parte dei gruppi di telecomunicazioni, secondo il portale specialistico Downdetector (del gruppo Ookla), tra cui Fastweb, Vodafone, Tim, Wind Tre e Iliad. Con un comunicato, Vodafone ha conferma che “è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa”. Problemi su wi-fi e rete fissa di Fastweb hanno riguardato diverse città d’Italia. L’azienda comunica che “i tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

