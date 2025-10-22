Tiziano Ferro il racconto dell’album Sono un grande in radio il singolo Fingo&Spingo

Tutto pronto per il ritorno di Tiziano Ferro con il suo nuovo album di inediti Sono un grande, in radio il singolo Fingo&Spingo. Sono passati 3 anni dall'ultimo disco di Tiziano Ferro e finalmente venerdì, 24 ottobre, sarà possibile ascoltare il suo nuovo album di inediti Sono un grande, il primo su etichetta Sugar Music. Tiziano Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. L'uscita del disco è accompagnata dal nuovo singolo Fingo&Spingo, disponibile da venerdì per la rotazione radiofonica.

