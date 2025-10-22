Tir a villaggio Unrra interrogazione di Oteri

Messinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interrogazione urgente all'amministrazione comunale del capogruppo Lega Cosimo Oteri. Il consigliere chiede: "Per quali motivi non sia stata ancora emanata un’ordinanza che disponga la sospensione dei lavori e il blocco del transito dei mezzi pesanti, per problemi di incolumità pubblica e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Caos a Villaggio Unrra. Tir e bambini in bicicletta sulla stessa strada VIDEO - Un passaggio continuo di mezzi pesanti che attraversano il paese accanto a bambini in bicicletta. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tir Villaggio Unrra Interrogazione