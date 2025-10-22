Tir a villaggio Unrra interrogazione di Oteri
Interrogazione urgente all'amministrazione comunale del capogruppo Lega Cosimo Oteri. Il consigliere chiede: "Per quali motivi non sia stata ancora emanata un’ordinanza che disponga la sospensione dei lavori e il blocco del transito dei mezzi pesanti, per problemi di incolumità pubblica e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Design raffinato, materiali di qualità! La cucina MÉNTA di MITON CUCINE, disponibile nel nostro punto vendita, è il perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità. Vieni a scoprirla da vicino! Villaggio UNRRA CASAS Cutro, Italy +39 3383672139 +39 - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Villaggio Unrra nel caos: traffico in tilt dopo la riapertura delle scuole https://ift.tt/hGb2Kdx https://ift.tt/gU6r3ih - X Vai su X
Caos a Villaggio Unrra. Tir e bambini in bicicletta sulla stessa strada VIDEO - Un passaggio continuo di mezzi pesanti che attraversano il paese accanto a bambini in bicicletta. Lo riporta msn.com