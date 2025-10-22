Timidi segnali contro Hannoun anche a sinistra
Tardi, maledettamente tardi. E poi in pochi, anzi pochissimi. Siccome però rimane vero che qualcosa è meglio di niente, ci prendiamo questo qualcosa come inizio di un qualche “ravvedimento operoso”. Stiamo parlando delle indecenti dichiarazioni del signor Mohammad Hannoun, che l'Italia farebbe bene a espellere il più rapidamente possibile (peraltro il soggetto è già stato raggiunto da un foglio di via da Milano nel 2024), ma questa nostra benedetta Europa continua a non capire che la lotta “cartacea” agli estremisti islamici fa solo il loro gioco, perché non raggiunge nessun risultato concreto e, per di più, permette loro di fare anche le vittime (di cosa poi non si capisce, visto che godono di tutte le protezioni qui da noi, esattamente quelle che a casa loro non avrebbero neanche in cartolina). 🔗 Leggi su Iltempo.it
