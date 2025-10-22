Tifosi dello Slavia radunati in piazzale Alpini | in 200 in corteo per le strade di Bergamo
Bergamo. “Nascondete i loghi”, aveva suggerito lo Slavia Praga ai suoi 1.100 tifosi che sono arrivati a Bergamo. Tutti, o quasi, vestiti di nero, come aveva invitato il gruppo Tribuna Sever sui suoi canali social. I pullman sono arrivati in città intorno a mezzogiorno, alla spicciolata, per poi spargersi in giro per la città per il pranzo. Con il punto di ritrovo fissato in Piazzale Alpini. La mattinata è proseguita in maniera calma e tranquilla: i tifosi cechi sono sembrati arrivare quasi in punta di piedi in città, senza voler dare nell’occhio, salvo poi radunarsi tutti insieme e scaldarsi con il passare del tempo verso il fischio d’inizio della partita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
