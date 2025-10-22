Tifosi dello Slavia radunati in piazzale Alpini | in 200 in corteo per le strade di Bergamo

Bergamonews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. “Nascondete i loghi”, aveva suggerito lo Slavia Praga ai suoi 1.100 tifosi che sono arrivati a Bergamo. Tutti, o quasi, vestiti di nero, come aveva invitato il gruppo Tribuna Sever sui suoi canali social. I pullman sono arrivati in città intorno a mezzogiorno, alla spicciolata, per poi spargersi in giro per la città per il pranzo. Con il punto di ritrovo fissato in Piazzale Alpini. La mattinata è proseguita in maniera calma e tranquilla: i tifosi cechi sono sembrati arrivare quasi in punta di piedi in città, senza voler dare nell’occhio, salvo poi radunarsi tutti insieme e scaldarsi con il passare del tempo verso il fischio d’inizio della partita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tifosi slavia radunati piazzaleAtalanta-Slavia Praga, i tifosi in centro tra sciarpe, birre e assaggi di salsicce - Qualche sciarpa biancorossa qua e là ma soprattutto tanto Neto nei berretti, nelle felpe e bei pantaloni, tutti con un simbolo: la famosa stella rossa e le due stelline sopra a ricordare la speranza ... Riporta bergamo.corriere.it

tifosi slavia radunati piazzaleBergamo, attesi mille tifosi dello Slavia Praga. Stasera la sfida contro l’Atalanta - Slavia Praga, terza giornata di fase campionato della Champions League. Si legge su ecodibergamo.it

In arrivo da Praga quasi 1.100 tifosi dello Slavia. La curva: “A Bergamo in nero” - I pullman in città all’ora di pranzo: punto di ritrovo in Piazzale Alpini, poi allo stadio in navetta. Come scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Slavia Radunati Piazzale