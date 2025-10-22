Tifosi dello Slavia in piazzale Alpini | in 200 in corteo per le strade cori e fumogeni davanti al Vittorio Emanuele
Bergamo. “Nascondete i loghi”, aveva suggerito lo Slavia Praga ai suoi 1.100 tifosi che sono arrivati a Bergamo. Tutti, o quasi, vestiti di nero, come aveva invitato il gruppo Tribuna Sever sui suoi canali social. I pullman sono arrivati in città intorno a mezzogiorno, alla spicciolata, per poi spargersi in giro per la città per il pranzo. Con il punto di ritrovo fissato in Piazzale Alpini. La mattinata è proseguita in maniera calma e tranquilla: i tifosi cechi sono sembrati arrivare quasi in punta di piedi in città, senza voler dare nell’occhio, salvo poi radunarsi tutti insieme e scaldarsi con il passare del tempo verso il fischio d’inizio della partita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo spettacolo dei tifosi dello Slavia Praga in trasferta nel derby contro lo Sparta Praga di ieri. - facebook.com Vai su Facebook
Lancio di bottiglie e striscione contro gli agenti: Daspo europeo a tre tifosi dello Slavia Praga https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/disordini_duomo_tifosi_slavia_praga-424882989/?ref=twhl… - X Vai su X
Tifosi dello Slavia radunati in piazzale Alpini: in 200 in corteo per le strade di Bergamo fotogallery video - Dopo una mattinata tranquilla, nel pomeriggio la Polizia ha compattato dei gruppi organizzati e li ha scortati fino al meeting point ... Lo riporta bergamonews.it
I tifosi cechi sfilano in centro per radunarsi in piazzale Alpini. Atalanta, i convocati della gara con lo Slavia Praga - Ventiquattro convocati, nessuno squalificato tra i nerazzurri: restano ai box Scalvini e Kolašinac, Musah in diffida. Si legge su ecodibergamo.it
I tifosi dello Slavia in corteo a Bergamo - Il primo movimento si è segnalato intorno alle 16, quando un corteo con circa 200 tifosi cechi è stato scortato da numerosi agenti di polizia per le ... Da bergamonews.it