Thuram Juventus, ci sarà un piccolo cambio di ruolo contro il Real Madrid: ecco i compiti che avrà il centrocampista al Bernabeu contro i blancos. Un muro davanti alla difesa, una scelta di pura fisicità per la notte più difficile. Igor Tudor prepara la sua Juve per la battaglia del Santiago Bernabéu (questa sera, ore 21:00) e, secondo le ultime indiscrezioni, affiderà le chiavi della diga di centrocampo a Khéphren Thuram. Nel probabile 3-5-2, il gigante francese agirà da perno davanti alla difesa, in un ruolo inedito per lui in bianconero. PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVE La mossa a sorpresa di Tudor: Thuram diga centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram Juventus, piccolo cambiamento di ruolo contro il Real Madrid: ecco quali compiti avrà il francese al Bernabeu contro i blancos

