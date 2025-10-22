This Is Me un cast stellare per la seconda puntata su Canale 5 | da Amadeus alla sorpresa Angelina Mango

Lo show di Silvia Toffanin celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini con ospiti d'eccezione, musica dal vivo e momenti inediti. This Is Me torna in prima serata mercoledì 22 ottobre su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Dopo un debutto che l'ha visto al secondo posto negli ascolti (dopo Il commissario Montalbano) This Is Me rilancia con una seconda puntata dal sapore-evento. Protagonista assoluta questa sera è Lorella Cuccarini, omaggiata da amici storici e nuovi volti in un flusso continuo di ricordi, performance e sorprese costruito ad arte da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti in scaletta spiccano Amadeus, i Pooh e soprattutto l'attesissima Angelina Mango. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

