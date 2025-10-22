This is me su Canale5 lo show dedicato a Lorella Cuccarini con i Pooh Ricchi e Poveri Amadeus

Spettacolo.eu | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In onda su Canale5 il secondo appuntamento con lo show evento This is me, condotto da Silvia Toffanin, con una puntata dedicata a Lorella Cuccarini. Alle ore 21.30 in onda su Canale5 il secondo appuntamento con lo show evento This is me, condotto da Silvia Toffanin. La puntata è dedicata a Lorella Cuccarini per festeggiare e celebrare 40 anni di carriera di un’icona intramontabile dello spettacolo, con oltre 100 programmi televisivi, più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro. Silvia accompagna Lorella in un viaggio emozionante tra i momenti più importanti della sua carriera e lo fa con tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lei alcune tappe di questo straordinario percorso umano e artistico A festeggiare, sorprendere, emozionare Lorella, tra gli altri, i ragazzi di Amici di questa e delle passate edizioni per festeggiare insieme le vittorie che Lorella stessa ha ottenuto da quando è prof del talent; i colleghi del programma Alessandra Celentano, Garrison, il maestro Peppe Vessicchio; Greggio e Iacchetti, Amadeus, Marco Columbro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

this is me su canale5 lo show dedicato a lorella cuccarini con i pooh ricchi e poveri amadeus

© Spettacolo.eu - This is me, su Canale5 lo show dedicato a Lorella Cuccarini con i Pooh, Ricchi e Poveri, Amadeus

Leggi anche questi approfondimenti

this is canale5 showThis is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5 - Oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento con This Is Me. Riporta comingsoon.it

this is canale5 showThis is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata - This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin stasera, 22 ottobre ... Secondo tpi.it

this is canale5 showThis Is Me 2025 su Canale 5, tutti gli ospiti della seconda puntata per celebrare 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini - Torna This Is Me 2025 con la seconda puntata il 22 ottobre su Canale 5: tutti gli ospiti chiamati a celebrare Lorella Cuccarini! Scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: This Is Canale5 Show