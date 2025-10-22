In onda su Canale5 il secondo appuntamento con lo show evento This is me, condotto da Silvia Toffanin, con una puntata dedicata a Lorella Cuccarini. Alle ore 21.30 in onda su Canale5 il secondo appuntamento con lo show evento This is me, condotto da Silvia Toffanin. La puntata è dedicata a Lorella Cuccarini per festeggiare e celebrare 40 anni di carriera di un’icona intramontabile dello spettacolo, con oltre 100 programmi televisivi, più di 2000 ore in tv e oltre 1000 repliche in teatro. Silvia accompagna Lorella in un viaggio emozionante tra i momenti più importanti della sua carriera e lo fa con tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lei alcune tappe di questo straordinario percorso umano e artistico A festeggiare, sorprendere, emozionare Lorella, tra gli altri, i ragazzi di Amici di questa e delle passate edizioni per festeggiare insieme le vittorie che Lorella stessa ha ottenuto da quando è prof del talent; i colleghi del programma Alessandra Celentano, Garrison, il maestro Peppe Vessicchio; Greggio e Iacchetti, Amadeus, Marco Columbro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - This is me, su Canale5 lo show dedicato a Lorella Cuccarini con i Pooh, Ricchi e Poveri, Amadeus