This Is Me su Canale 5 stasera Lorella Cuccarini ed El Shaarawy tra gli ospiti

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda puntata ci saranno anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Marco Columbro, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

