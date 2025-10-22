This is Me anticipazioni del 22 ottobre | puntata speciale dedicata a Lorella Cuccarini Gli ospiti
Oggi 22 ottobre torna This is Me con il secondo appuntamento: il programma, guidato da Silvia Toffanin, festeggia i 40 anni di carriera di una artista a 360°, ovvero Lorella Cuccarini. Ad oggi, la showgirl, conduttrice, ballerina, attrice e cantante ha alle spalle più di 100 programmi televisivi, oltre 2000 ore in tv e 1000 repliche a teatro. Viene quindi celebrato un talento unico, anche se non è l’unica ospite prevista per la seconda puntata. Ecco le anticipazioni. This is Me, le anticipazioni della seconda puntata del 22 ottobre 2025. Viene annunciato come un viaggio emozionante, in cui si ripercorrono le tappe della carriera di Lorella Cuccarini, ben 40 anni di storia della televisione, di cui ne è un pezzo importante. 🔗 Leggi su Dilei.it
