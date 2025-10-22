This is me 2025 ospiti | da Lorella Cuccarini a Gerry Scotti | Spoiler
Nuova registrazione ieri sera, martedì 21 ottobre, per This is me2025. Gli ospiti presenti? Da Lorella Cuccarini a Gerry Scotti. Oltre a loro tanti e tanti Vip di cui possiamo fornivi i nomi grazie alle nostre talpe. Cosa vedremo in prima serata su Canale 5? Chi approderà nello studio del programma serale di Silvia Toffanin? Sostanzialmente negli studi Mediaset sono state registrate due puntate: la finale della puntata che vedremo stasera e l’ultima e attesissima puntata dello show. Anticipazioni This is me 2025: gli ospiti della puntata su Lorella Cuccarini. Nuova registrazione di This is me 2025 e nuove anticipazioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Angelina Mango torna in tv: gli ospiti della puntata di This is Me dedicata a Lorella Cuccarini - facebook.com Vai su Facebook
This Is Me 2025 su Canale 5, tutti gli ospiti della seconda puntata per celebrare 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini - Torna This Is Me 2025 con la seconda puntata il 22 ottobre su Canale 5: tutti gli ospiti chiamati a celebrare Lorella Cuccarini! Si legge su superguidatv.it
La prima puntata di “This Is Me” 2025: chi sono gli ospiti famosi che si racconteranno a Silvia Toffanin - Silvia Toffanin invita otto eccellenze della musica, dello sport e dell'arte a ricordare il loro percorso di vita, dalla gavetta al successo ... iodonna.it scrive
This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata - This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dello show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin questa sera, 15 ottobre ... Segnala tpi.it