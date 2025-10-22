Nuova registrazione ieri sera, martedì 21 ottobre, per This is me2025. Gli ospiti presenti? Da Lorella Cuccarini a Gerry Scotti. Oltre a loro tanti e tanti Vip di cui possiamo fornivi i nomi grazie alle nostre talpe. Cosa vedremo in prima serata su Canale 5? Chi approderà nello studio del programma serale di Silvia Toffanin? Sostanzialmente negli studi Mediaset sono state registrate due puntate: la finale della puntata che vedremo stasera e l’ultima e attesissima puntata dello show. Anticipazioni This is me 2025: gli ospiti della puntata su Lorella Cuccarini. Nuova registrazione di This is me 2025 e nuove anticipazioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - This is me 2025 ospiti: da Lorella Cuccarini a Gerry Scotti | Spoiler