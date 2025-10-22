The Walking Dead | Daryl Dixon – Stagione 3 la spiegazione del finale

The Walking Dead: Daryl Dixon ha ufficialmente concluso la sua terza stagione e, sebbene i protagonisti non siano riusciti a tornare a casa dagli Stati Uniti, hanno risolto diversi conflitti chiave. Dopo aver lasciato il Regno Unito in rovina di The Walking Dead, Carol e Daryl hanno navigato verso gli Stati Uniti prima di approdare involontariamente in Spagna a seguito di una tempesta. Da allora, hanno cercato di riparare la loro barca e tornare a casa, ma si sono presto ritrovati coinvolti nella vita degli abitanti spagnoli di Solaz del Mar. 🔗 Leggi su Cinefilos.it