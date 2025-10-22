The Social Reckoning | Billy Magnussen tra i membri del cast

Il cast di The Social Reckoning, sequel dell’acclamato The Social Network del 2010, ha accolto tanti nuovi volti, tra cui quello di Billy Magnussen. Secondo Deadline, infatti, Billy Magnussen (Lilo & Stitch) è tra i nuovi membri del cast assieme a Betty Gilpin (The Hunt), Gbenga Akinnagbe (A House of Dynamite) e Anna Lambe (True Detective: Night Country). Nessun dettaglio al momento è stato rivelato sulla natura dei ruoli assegnati. Gli altri membri del cast di The Social Reckoning fino ad oggi confermati sono Mikey Madison e Jeremy Allen White nei ruoli centrali, ma anche Jeremy Strong come Mark Zuckerberg, Bill Burr e Wunmi Mosaku. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Social Reckoning | Billy Magnussen tra i membri del cast

Altre letture consigliate

Sony Pictures svela i dettagli su 'The Social Reckoning', il seguito del celebre film di Fincher su Mark Zuckerberg. Aaron Sorkin torna come sceneggiatore e debutta alla regia. - facebook.com Vai su Facebook

The Social Reckoning | Billy Magnussen tra i membri del cast - Il cast di The Social Reckoning, sequel dell’acclamato The Social Network del 2010, ha accolto tanti nuovi volti, tra cui quello di Billy Magnussen. Scrive universalmovies.it

Billy Magnussen, Betty Gilpin, Gbenga Akinnagbe & Anna Lambe Latest To Join Sony’s ‘The Social Reckoning’ - Sony's 'The Social Reckoning' has added Billy Magnussen, Betty Gilpin, Gbenga Akinnagbe & Anna Lambe to its cast, we can tell you first. Si legge su msn.com

The Social Network 2 Reveals 4 New Additions To Cast - Aaron Sorkin’s The Social Reckoning, also known as The Social Network 2, is expanding its cast with new high- yahoo.com scrive