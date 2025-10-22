The Sinking City 2 rinviato al 2026 | la guerra in Ucraina rallenta lo sviluppo

Lo studio ucraino Frogwares ha ufficialmente annunciato il rinvio di The Sinking City 2, il seguito del suo acclamato titolo investigativo ispirato ai miti di Lovecraft. Inizialmente previsto a sorpresa entro la fine del 2025, il gioco arriverà invece nella prima metà del 2026. La decisione non è dovuta a motivi tecnici o strategici, ma alle condizioni di vita e di lavoro sempre più difficili che il team affronta quotidianamente a causa della guerra in Ucraina. Nel comunicato ufficiale, Sergiy Oganesyan, Head of Publishing di Frogwares, ha raccontato con grande sincerità quanto sia complicato mantenere la produttività in una situazione di costante emergenza.

