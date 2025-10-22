The New Mutants il regista torna sul flop del cinecomic | Fu un' esperienza traumatica
La produzione del cinecomic nel cui cast c'erano Anya Taylor-Joy e Maisie Williams de Il Trono di Spade, fu davvero travagliata e la sua distribuzione affrontò diversi rinvii che ne minarono il successo al box-office Il regista Josh Boone è tornato a parlare di The New Mutants, il film che avrebbe dovuto rilanciare l'universo degli X-Men in chiave horror, ma che si è trasformato in un'esperienza tutt'altro che positiva. A distanza di anni dall'uscita, Boone ha descritto la lavorazione del film come "profondamente traumatica" e ha dichiarato di non voler mai più avere a che fare con progetti legati ai supereroi Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
