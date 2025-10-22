The Life of David Gale | il film è ispirato ad una storia vera?

Diretto da Alan Parker, The Life of David Gale (2003) è un thriller drammatico in cui il personaggio omonimo ( Kevin Spacey ) è il capo del dipartimento di filosofia dell’Università di Austin e un importante attivista nel movimento contro la pena di morte. Il suo mondo crolla quando viene falsamente accusato di aver violentato una sua ex studentessa. Perde il lavoro all’università e sua moglie lo lascia, portando con sé il figlio. Con l’aiuto dell’ex collega e compagna attivista Constance Harraway ( Laura Linney ), Gale riesce a riportare un po’ di controllo nella sua vita per il bene di suo figlio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

