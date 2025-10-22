The Legend of Tarzan | la spiegazione del finale del film con Alexander Skarsgård

Diretto da David Yates e interpretato da Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Christoph Waltz, The Legend of Tarzan (2016) rilegge in chiave moderna il mito creato da Edgar Rice Burroughs. Ambientato dopo gli eventi classici, il film inizia quando John Clayton, ormai integrato nella società inglese e noto come Lord Greystoke, riceve l’invito a tornare in Africa come emissario del Parlamento britannico. Ma dietro la missione diplomatica si nasconde un piano oscuro: l’uomo d’affari Léon Rom, interpretato da Waltz, intende sfruttare le risorse del Congo e ottenere il controllo della regione tramite la schiavitù e la violenza coloniale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

