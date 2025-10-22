The Conjuring – Per ordine del Diavolo | la spiegazione del finale del film

Il finale di The Conjuring – Per ordine del Diavolo ( qui la recensione ) ha lasciato gli spettatori con alcune domande, soprattutto per quanto riguarda la spiegazione dell’origine del demone. Realizzare sequel è un compito arduo perché le aspettative sono alte e, per una serie horror di successo come l’ universo di The Conjuring, la pressione è ancora più forte. In questo terzo capitolo loro dedicato, i Warren tornano per indagare sulla possessione di David Glatzel e scoprono una maledizione e un occultista dietro lo strano comportamento del ragazzo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it