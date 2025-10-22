The Cage venerdì 24 ottobre concerto dei CYB
Venerdì 24 ottobre, a meno di un anno di distanza, tornano sul palco del The Cage i C.Y.B., acronimo per Cyborg Bees. Dopo aver sorvolato numerosi palchi nei mesi estivi, il ronzio del loro nome è pronto ad atterrare nuovamente al teatrino di Villa Corridi per presentare in anteprima il nuovo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Per me erano tutte giuste così The Cage vi aspetta sempre, dal lunedì al venerdì, qui sul Nove! - facebook.com Vai su Facebook