The Cage venerdì 24 ottobre concerto dei CYB

Livornotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre, a meno di un anno di distanza, tornano sul palco del The Cage i C.Y.B., acronimo per Cyborg Bees. Dopo aver sorvolato numerosi palchi nei mesi estivi, il ronzio del loro nome è pronto ad atterrare nuovamente al teatrino di Villa Corridi per presentare in anteprima il nuovo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

