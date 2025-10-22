The Cage sabato 25 ottobre gli Holler in concerto

Livornotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre Terence Holler si esibirà con la sua band ufficiale al The Cage per un primo show dal vivo che si preannuncia succulento. Dopo 31 anni e 13 album con gli Eldritch, il cantante italo-americano, molto conosciuto anche per essere il patron della nota steakhouse Porkeria Bbq, sarà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

