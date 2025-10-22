Tether Juventus ecco la risposta del CdA bianconero alle richieste di modifica presentate nelle due lettere! Cosa è stato deciso

Tether Juventus, è arrivata la risposta del CdA bianconero alle richieste di modifica! La decisione verso l’Assemblea degli Azionisti. Muro contro muro. Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha respinto al mittente tutte le richieste di modifica presentate dal secondo azionista del club, Tether. In vista dell’assemblea del 7 novembre, il CdA ha depositato una relazione in cui invita gli azionisti a votare contro le proposte del colosso delle stablecoin. Lo riferisce Calcio e Finanza. No al diritto d’opzione, no a più potere alle minoranze. Le richieste di Tether, che detiene l’11,5% del capitale, miravano a ottenere un maggior peso per gli azionisti di minoranza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

