Tether Juventus ecco la risposta del CdA bianconero alle richieste di modifica presentate nelle due lettere! Cosa è stato deciso
Tether Juventus, è arrivata la risposta del CdA bianconero alle richieste di modifica! La decisione verso l’Assemblea degli Azionisti. Muro contro muro. Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha respinto al mittente tutte le richieste di modifica presentate dal secondo azionista del club, Tether. In vista dell’assemblea del 7 novembre, il CdA ha depositato una relazione in cui invita gli azionisti a votare contro le proposte del colosso delle stablecoin. Lo riferisce Calcio e Finanza. No al diritto d’opzione, no a più potere alle minoranze. Le richieste di Tether, che detiene l’11,5% del capitale, miravano a ottenere un maggior peso per gli azionisti di minoranza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
https://www.calcioefinanza.it/2025/10/16/azioni-tether-juventus-capitale-valore/ - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornamenti su #Tether nel CdA Il motto “Make Juventus Great Again” può diventare sempre più concreto - X Vai su X
Tether, lettere al CdA Juve verso l’Assemblea degli Azionisti: chieste queste modifiche al club bianconero. Cosa sta succedendo - Tether ha inviato due lettere al CdA Juve in vista dell’Assemblea degli Azionisti: chieste queste modifiche al club bianconero. Secondo juventusnews24.com
Tether verso il CdA della Juve: presentate proposte di modifica dello statuto - Tether, secondo azionista della Juventus con l'11,5% delle quote della società, si avvia al prossimo CdA, in programma il 7 novembre, con l'intenzione di chiedere e promuovere ... Si legge su tuttojuve.com
Le richieste di Tether alla Juventus: dall'aumento di capitale al CDA, le proposte - Tether ha presentato alcune richieste alla Juventus riguardanti il processo dell'aumento di capitale e il numero di membri per gli azionisti di maggioranza nel CdA. Secondo ilbianconero.com