Terza vittoria su tre in Champions League per l’Inter | la cifra già certa di incassare

Il cammino perfetto dell’Inter di Cristian Chivu in Champions League non porta solo entusiasmo sul campo, ma anche un sorriso ampio nelle casse del club nerazzurro. Dopo il netto successo per 4-0 contro il Royale Union Saint-Gilloise a Bruxelles, l’Inter ha centrato la terza vittoria consecutiva nel girone, consolidando il primato nel gruppo e incrementando in modo considerevole i ricavi europei. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i ricavi minimi dell’Inter nella Champions League 202526 hanno già superato quota 57 milioni di euro, un risultato straordinario se si considera che la fase a gironi è ancora in corso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

