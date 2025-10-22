Terrorismo a Sicignano degli Alburni le rassicurazioni del sindaco Giacomo Orco

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non c'è alcun pericolo o minaccia di terrorismo a Sicignano degli Alburni, basta allarmismi e raccontiamo la storia per come è andata". Il sindaco Giacomo Orco tranquillizza la sua popolazione in merito all'arresto di un presunto inneggiatore al terrorismo residente nel suo borgo.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

