Terrore in spiaggia lasciano la figlia di 6 mesi e vanno via | le parole spaventose di mamma Sara

Un episodio che ha suscitato forti reazioni sui social e acceso un acceso dibattito sull’educazione genitoriale e sui limiti della negligenza. Una coppia è finita nei guai dopo aver lasciato da sola per diverso tempo la propria bambina di pochi mesi in spiaggia. Il gesto, che secondo i due sarebbe stato dettato da una “banale distrazione”, ha invece fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto dei genitori. La scena si è svolta davanti a numerosi bagnanti che, notando la piccola priva di supervisione per oltre un’ora, hanno deciso di allertare le autorità. Quando la madre e il padre sono tornati, hanno trovato gli agenti ad attenderli: entrambi sono stati condotti in centrale con l’accusa di negligenza nei confronti di minore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terrore in spiaggia, lasciano la figlia di 6 mesi e vanno via: le parole spaventose di mamma Sara

