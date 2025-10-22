Terremoto politico a Villafranca Orizzonte Comune | Tutti a casa e senza ricandidatura
“Ora basta!”, esordisce senza mezzi termini l’associazione villafranchese Orizzonte Comune, commentando la situazione politico-amministrativa della cittadina che è finita nell’occhio del ciclone dopo le dimissioni degli assessori Francesco Coiro e Francesco Gallo. In un post social diffuso nei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sanità, terremoto politico: Zaia attacca, Schifani tace. La Lega: “Il tema è reale” https://palermo.repubblica.it/politica/2025/10/21/news/sanita_terremoto_politico_zaia_attacca_schifani_tace_la_lega_il_tema_e_reale-424926711/?ref=twhl… - X Vai su X
Dopo il terremoto politico di qualche settimana fa, con il ritiro delle deleghe al vicesindaco Roberto Rava, la maggioranza in consiglio comunale a Soresina rinnova la fiducia al sindaco Alessandro... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook