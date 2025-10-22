Una lieve scossa sismica è stata avvertita nella serata di ieri in una zona del Sud Italia, generando un momentaneo stato di apprensione tra la popolazione locale. Sebbene non si siano registrati danni né feriti, l’evento ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza sismica e sulla costante attività geologica che caratterizza il territorio nazionale. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato le consuete verifiche di controllo, rassicurando i cittadini sulla situazione. L’evento sismico, seppur di lieve entità, è stato chiaramente percepito in diversi centri abitati vicini all’epicentro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la scossa poco fa: sentito in tutta la zona