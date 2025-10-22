Terremoto in Costa Rica sisma di magnitudo 5.8
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 è stata registrata alle 21:57 di martedì 21 ottobre ora locale (le 5:57 di oggi in Italia) davanti alla costa ovest del Costa Rica. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km dal distretto di Quepos. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
