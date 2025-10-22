Terremoto di magnitudo 5.9 scuote la costa pacifica del Costa Rica | avvertito anche a Panama

Una forte scossa di terremoto ha svegliato nella notte la costa pacifica del Costa Rica, tra le province di Puntarenas e Quepos, facendo tremare le abitazioni e spaventando la popolazione locale. Il sisma, registrato alle 05:57 ora italiana (21:57 ora locale di martedì), ha avuto una magnitudo 5.9 ed è stato avvertito anche in alcune zone del Panamá occidentale. Secondo le rilevazioni dell’ INGV e del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), l’epicentro si trova a circa 8 chilometri da Quepos e a 90 chilometri dalla capitale San José, con una profondità stimata di 52 chilometri. La Red Sismológica Nacional (RSN) e l’ Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) hanno confermato l’evento, precisando che si tratta di una scossa di origine tettonica e non vulcanica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

